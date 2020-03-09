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Прокуратура Нідерландів: бойовики "ДНР" не можуть ховатися за правилами війни

Понеділок, 9 березня 2020, 15:30
Прокуратура Нідерландів: бойовики ДНР не можуть ховатися за правилами війни

Те, що на території Донбасу в 2014 велися бойові дії, не заважає переслідувати бойовиків у суді, вважає прокуратура Нідерландів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з судового комплексу Схіпхола у Нідерландах, де проходять слухання у справі MH17.

Прокурор Вард Фердінандюсс вважає, що бойовикам, які причетні до збиття авіалайнера, "не вдасться сховатися за законами війни", оскільки не вони не проводили законну військову операцію.

Таким чином прокуратура намагалася  завадити імовірній лінії захисту щодо того, що бойовиків не можна судити за кримінальним правом, а натомість їхні дії підпадають під так зване міжнародне гуманітарне право  – тобто під конвенції, що регулюють правила та звичай війни.

Бойовики ДНР не відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права, пояснив Вард Фердінандюсс, оскільки вони не представляють армію будь-якої суверенної держави.

"Наш висновок: підозрювані не мають імунітету комбатантів, вони підлягають переслідуванню як звичайні громадяни", - пояснив прокурор.

Як повідомлялося, у понеділок у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Детальніше про процес читайте в статті "За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17"

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17НідерландиДНР
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