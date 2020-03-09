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Адвокати Гіркіна та інших бойовиків можуть затягнути розгляд справи MH17

Понеділок, 9 березня 2020, 17:43
Адвокати Гіркіна та інших бойовиків можуть затягнути розгляд справи MH17

Бойовики, обвинувачені у причетності до збиття авіалайнера рейсу MH17 російським ракетним комплексом "Бук", можуть затягнути судовий розгляд, якщо спрямують до Нідерландів своїх адвокатів.

Про це заявила кореспонденту "Європейської правди" керівниця обвинувачення, прокурорка Дигна ван Буцелар.

За її словами, троє обвинувачених, що не представлені у процесі – росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко – зберігають право повідомити суд про свою участь - особисту чи за допомогою адвокатів.

Представниця прокуратури нагадала, що зараз, за нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважають такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

"Завжди можливо переглянути рішення про свою відсутність у процесі. Чи зможе це затримати розгляд справи – так, напевно, затримає", - наголосила вона.

Також у процесі може виникнути потреба перекладу документів російською мовою.

"Я впевнена, що частина файлу (тобто зібраних матеріалів) буде перекладена. Яка саме частина - буде вирішено судом завтра", - повідомила  вона кореспонденту ЄвроПравди.

Як повідомлялося, у понеділок у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.

Детальніше про процес читайте в статті "За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17суд
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