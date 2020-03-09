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ООС: 8 обстрілів, постраждав військовий

Понеділок, 9 березня 2020, 18:12
ООС: 8 обстрілів, постраждав військовий

На Донбасі з початку доби в понеділок зафіксовано 8 ворожих обстрілів, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове – з БпЛА ворог скинув ВОГ-17; поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету.

П’ять обстрілів здійснено в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 5 мін; поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населених пунктів Новолуганське, Луганаське та Авдіївка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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