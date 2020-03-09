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Трамп прокоментував суперечку Росії і Саудівської Аравії

Понеділок, 9 березня 2020, 19:45
Трамп прокоментував суперечку Росії і Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що суперечка між Саудівською Аравією та Росією щодо нафти є однією з причин падіння ринку.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Саудівська Аравія та Росія сперечаються щодо ціни та потоку нафти. Це, і фейкові новини, є причиною падіння ринку!" - написав Трамп у своєму Twitter.

Американський лідер також зазначив: "Добре для споживача, ціни на бензин знижуються!"

Нагадаємо, ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на понад 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, як країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток на понад 2 млн барелів на день.

Прессекретар компанії "Роснефть" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти щодо зниження видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампРосіяСаудівська Аравіянафта
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