У Туреччині зросло число летальних випадків від ускладнень, спричинених новим коронавірусом.

Джерело: Anadolu

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу від ускладнень померли 46 людей.

Загальна кількість осіб, у яких підтвердили COVID-19 перевищила 13 тисяч.

Передісторія:

У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.

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