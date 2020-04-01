Коронавірус: у Туреччині число смертей зросло до 214
У Туреччині зросло число летальних випадків від ускладнень, спричинених новим коронавірусом.
Джерело: Anadolu
Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу від ускладнень померли 46 людей.
Загальна кількість осіб, у яких підтвердили COVID-19 перевищила 13 тисяч.
Передісторія:
- У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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