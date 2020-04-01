Коронавірус: у Туреччині число смертей зросло до 214

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Середа, 1 квітня 2020, 04:38

У Туреччині зросло число летальних випадків від ускладнень, спричинених новим коронавірусом.

Джерело: Anadolu

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу від ускладнень померли 46 людей.

Загальна кількість осіб, у яких підтвердили COVID-19 перевищила 13 тисяч.

Передісторія: 

  • У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

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Теми: Туреччина коронавірус


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