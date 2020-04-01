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МЗС Росії про розширення НАТО: Це не допоможе у боротьбі з коронавірусом

Середа, 1 квітня 2020, 08:13
МЗС Росії про розширення НАТО: Це не допоможе у боротьбі з коронавірусом

Міністерство закордонних справ Російської Федерації розкритикувало приєднання Північної Македонії до НАТО, заявивши, що це не допоможе у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар відомства.

"Очевидно, що приєднання Скоп'є до альянсу не несе ніякої доданої вартості ні європейській, ні регіональній, ні національній безпеці. Об'єднанню зусиль для боротьби зі спільними загрозами і викликами, в тому числі пандемією коронавірусу, такий крок точно не посприяє. Він буде тільки створювати нові розділові лінії" - заявили в МЗС РФ.

У відомстві вважають, що досі не було жодного виразного обґрунтування необхідності вступу Північної Македонії в НАТО.

"Підвищення витрат на оборону і обсягів закупівель західних – насамперед американських – озброєнь і техніки від Скоп'є вимагають вже зараз. Це ціна, яку македонському народу доведеться заплатити за відмову від суверенітету у військово-політичній галузі і не тільки" - зазначається у коментарі.

Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня.

Союзники по НАТО підписали Протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяМакедонія
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