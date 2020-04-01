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За кордоном від коронавірусу лікуються 32 українці – МЗС

Середа, 1 квітня 2020, 10:17

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що кількість українців, які лікуються за кордоном від коронавірусної хвороби, зросла з 30 до 32 осіб.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС станом на вечір 31 березня, повідомляє "Європейська правда".

По одному українцю лікуються у Швейцарії, Швеції, Великій Британії, США, Сербії, Нідерландах, Іспанії та на Сейшельських островах, по двоє - в ОАЕ та Нігерії, троє - в Австрії, четверо - у Польщі, стільки ж - у Німеччині та Домініканській Республіці, п'ятеро - в Італії.

При цьому 11 тис. 350 українців зареєструвалися для повернення в Україну.

Восьмеро громадян України одужали за кордоном (четверо - в Японії, двоє - в Італії, один - у Польщі, один - у Німеччині), а четверо померли.

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Теми: коронавірусмедицинасвіт
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