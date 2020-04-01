Мінцифри запускає конкурс Hack Corona: 4 млн на сервіси в умовах епідемії

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Середа, 1 квітня 2020, 10:55

Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя людей і бізнесу під час пандемії коронавірусу – "HackCorona in Ukraine".

Джерело: Мінцифри у Facebook, Telegram-канал Fedorov

Пряма мова Михайла Федорова: "Українці мають одну надзвичайну здатність – об’єднуватися навколо спільного лиха та гуртувати свої сили задля перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, аби зупинити невидимого ворога – вірус COVID-19. Ми оголошуємо старт національного онлайн-челенджу #HackCorona in Ukraine.

Кожен може подати свою ідею чи запропонувати вже готовий проект, якщо це:

- Електронні сервіси, що протидіють поширенню епідемії;

- Соціальні, освітні, адміністративні чи інші публічні адмінпослуги для громадян, що особливо актуальні під час карантину;

- Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину;

- Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Найкращі проекти будуть реалізовані або отримають фінансову підтримку. Загальний призовий фонд 4 000 000 грн".  

Деталі: Заявки приймають до 6 квітня на сайті HackCorona.

Це можуть бути як абсолютно нові ідеї, так і вдосконалені наявні рішення, уточнили у Мінцифри: протидія коронавірусу, е-послуги для громадян, соціальне підприємництво, взаємодопомога.

Уже 9 квітня члени журі оберуть переможців конкурсу.

Відбирати найкращих будуть ті, хто сам пройшов шлях від "ідеї" до потужного проекту: Олег Гороховский (Cofounder of monobank), Ярослав Ажнюк (CEO Petcube), Андрій Федорів (засновник Fedoriv agency), Олександр Борняков (заступник міністра цифрової трансформації), Віктор Лях (президент фонду "Східна Європа"), Ілона Постемська (посольство Швейцарії в Україні), Дафіна Ґерчева (представниця ПРООН в Україні).

Загальний призовий фонд 4 мільйони гривень.

Ініціативу підтримала Програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фонд Східна Європа та Innovabridge, а також Програма розвитку ООН (UNDP Ukraine / ПРООН в Україні).

Теми: діджиталізація IT коронавірус Covid-2019 Федоров


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