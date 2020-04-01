На Буковині померла ще одна хвора на COVID-19
У ніч на 1 квітня у Чернівецькій області померла ще одна жінка, у якої підтвердили захворювання на COVID-19.
Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація
Дослівно: "Жінка 1952 р.н. із села Ломачинці 14 березня повернулася з-за кордону. До медичного закладу потрапила 27 березня. 29 березня у неї підтвердився коронавірус. Того ж дня її стан погіршився, недужу перевели до реанімації.
У ніч проти 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двобічна пневмонія та цукровий діабет".
Деталі: Інфікована буковинка померла у Сокирянській районній лікарні.
Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня, за інформацією Центру громадського здоров'я, в Україні померли 17 осіб, у яких виявили коронавірус, з них 4-ро у Чернівецькій області.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Передісторія:
- Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.
- Станом на ранок 1 квітня у світі з 860 793 випадків захворювання 178 378 осіб одужали та 42 354 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.