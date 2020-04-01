На Буковині померла ще одна хвора на COVID-19

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Середа, 1 квітня 2020, 11:04

У ніч на 1 квітня у Чернівецькій області померла ще одна жінка, у якої підтвердили захворювання на COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Жінка 1952 р.н. із села Ломачинці 14 березня повернулася з-за кордону. До медичного закладу потрапила 27 березня. 29 березня у неї підтвердився коронавірус. Того ж дня її стан погіршився, недужу перевели до реанімації.

У ніч проти 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двобічна пневмонія та цукровий діабет".

Деталі: Інфікована буковинка померла у Сокирянській районній лікарні.

Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня, за інформацією Центру громадського здоров'я, в Україні померли 17 осіб, у яких виявили коронавірус, з них 4-ро у Чернівецькій області.

Українська правда
Теми: Чернівецька область Covid-2019 коронавірус


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