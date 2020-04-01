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На Буковині померла ще одна хвора на COVID-19

Середа, 1 квітня 2020, 11:04
На Буковині померла ще одна хвора на COVID-19

У ніч на 1 квітня у Чернівецькій області померла ще одна жінка, у якої підтвердили захворювання на COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Жінка 1952 р.н. із села Ломачинці 14 березня повернулася з-за кордону. До медичного закладу потрапила 27 березня. 29 березня у неї підтвердився коронавірус. Того ж дня її стан погіршився, недужу перевели до реанімації.

У ніч проти 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двобічна пневмонія та цукровий діабет".

Деталі: Інфікована буковинка померла у Сокирянській районній лікарні.

Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня, за інформацією Центру громадського здоров'я, в Україні померли 17 осіб, у яких виявили коронавірус, з них 4-ро у Чернівецькій області.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.
  • Станом на ранок 1 квітня у світі з 860 793 випадків захворювання 178 378 осіб одужали та 42 354 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областьCovid-2019коронавірус
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