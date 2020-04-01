В Україні ще утримається нічний морозець

У найближчу добу в Україні буде сухо, вночі та вранці холодно – до 5 градусів морозу, а вдень помірно тепло.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 2 квітня в Україні без опадів, вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів; температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 квітня найвища температура вдень була 23,1 градусів тепла у 2017 році, а найнижча вночі – 8,8 градусів морозу в 1931 році.

3 квітня в Україні без опадів, вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 3 квітня – без опадів, вночі 1-3° тепла, вдень +13-15°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.