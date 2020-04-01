В Україні ще утримається нічний морозець

1489 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 11:41
Фото Anna Trofimova

У найближчу добу в Україні буде сухо, вночі та вранці холодно – до 5 градусів морозу, а вдень помірно тепло.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 2 квітня в Україні без опадів, вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів; температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 квітня найвища температура вдень була 23,1 градусів тепла у 2017 році, а найнижча вночі – 8,8 градусів морозу в 1931 році.

3 квітня в Україні без опадів, вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 3 квітня – без опадів, вночі 1-3° тепла, вдень +13-15°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україну йде потепління 31 березня 2020, 20:29
В Україну йде похолодання, вночі до -8 31 березня 2020, 09:19
Квітень почнеться з нічним морозом, снігом і ожеледицею 29 березня 2020, 12:05
Усі новини
Головні новини
1 квітня. No time to die: Світовий рекорд смертності, в Росії тисяча хворих за 2 дні, у Туркменістані коронавірус заборонили
Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли
На Тернопільщині різко зросла кількість випадків COVID-19: хворі 32 медики і міський голова
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч
Усі новини
безпека

Чи треба збривати бороду в час коронавірусу

екологія

10 вражаючих фактів про хутро