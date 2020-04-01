Епідемія у Нідерландах: кількість загиблих перевищила 1170

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Середа, 1 квітня 2020, 16:10

У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу перевищила 1170 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останню добу від коронавірусу у Нідерландах загинули 134 людини, збільшивши загальну кількість загиблих до 1173.

Це дещо менше, ніж напередодні, коли за добу зареєстрували рекордні 175 смертей.

"Двоє з померлих – молодші 50 років, але мали серйозні проблеми зі здоров’ям", - зазначають у повідомленні.

Загалом в країні вже 13614 підтверджених випадків коронавірусу, з них 1019 виявили за останню добу. У лікарнях перебувають майже 5160 пацієнтів – на 447 більше, ніж напередодні.

У коментарі до статистики зазначають, що іноді дані надходять із затримкою, тому частина випадків госпіталізації та загибелі могли статися на декілька днів раніше, ніж потрапили у статистику.

У регіональному розрізі тенденції не змінилися: у регіоні Північний Брабанд поступово зменшується кількість нових пацієнтів, що потребують госпіталізації; у Південній Голландії, Північній Голландії, Ґелдерланді та Лімбурзі вона все ще залишається високою.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди ще на місяць продовжили закриття шкіл, ресторанів, барів та музеїв у зв’язку з пандемією. 

Теми: коронавірус Нідерланди


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