В ЄС назвали порушенням міжнародного права указ Путіна щодо землі в Криму

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Середа, 1 квітня 2020, 16:44

Європейський Союз не визнає указ президента РФ, яким більшу частину окупованого Криму та місто Севастополь було додано до переліку прикордонних територій Російської Федерації, де особи без російського громадянства не можуть володіти землею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника високого представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією. Ця анексія є явним порушенням міжнародного права. Тому Євросоюз не визнає і цей указ, який є ще однією спробою насильницької інтеграції незаконно анексованого півострова у Росію. Крим є частиною України", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслили, що указ порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок у напрямі нав'язування російського громадянства на півострові. Він також може призвести до свавільного позбавлення майна.

"Європейський Союз і надалі очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - йдеться у заяві.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що указ Путіна є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Теми: ЄС Путін


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