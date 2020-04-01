Тисячі російських військових готуються до травневого параду

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Середа, 1 квітня 2020, 18:08

У розпал пандемії COVID-19 влада Росії не відмовилася від ідеї проведення пропагандистського параду 9 травня та зібрала на репетицію тисячі військових.

Джерело: telegram-канал блогера Фашик Донецький

Пряма мова блогера: "Москва. Підготовка до параду. Як думаєте, скільки з цього натовпу не доживуть до 9 травня?".

Оберезно, нецензурна лексика!

Нагадаємо: Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує провести парад на 9 травня, але перед цим хоче поїхати на парад у Москві.

Теми: коронавірус карантин Росія


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