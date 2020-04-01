Росія обіцяє повернути своїх громадян з України, але не знає коли і як
У посольстві Росії в Україні заявили, що працюють над організацією вивозу на батьківщину громадян РФ, які залишилися в Україні через закриття кордонів, але ні дати, ні способу, яким повернуть росіян, назвати не змогли.
Джерело: представник посольства РФ в Україні, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Посольство продовжує опрацьовувати питання повернення решти росіян з України на батьківщину.
Після відправки першого поїзда в Україні залишилося близько трьох сотень росіян, які бажають повернутися в РФ, але не змогли цього зробити".
Деталі: Зазначається, що частина росіян змогла повернутися в РФ самостійно, використовуючи інші способи перетину кордону.
За словами представника посольства РФ, нових звернень від громадян Росії в Україні з проханням допомогти повернутися додому майже не надходить.
Після евакуації 27 березня спецпотягом "Київ - Москва - Київ" з України в Москву виїхали понад 700 осіб.
У посольстві РФ заявили, що не всі бажаючі змогли повернутися, тому там почали опрацьовувати можливість направлення додаткового поїзда по цьому маршруту.
При цьому про дату і конкретні перспективи реалізації цього процесу в установі повідомити не змогли.
Передісторія:
- Російська Федерація звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС України погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва. 27 березня до Росії таким потягом виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.
- Назад із Москви до Києва прибуло понад 700 українців.
- З 28 березня українські кордони закрито для пасажирських перевезень, громадяни можуть перетнути їх пішки або автомобілем.
- У ДПСУ пояснювали, що після введення обмежень на державному кордоні ті евакуаційні рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну. Те саме стосувалося спецпотяга з Москви.