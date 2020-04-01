Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія обіцяє повернути своїх громадян з України, але не знає коли і як

Середа, 1 квітня 2020, 18:25
Росія обіцяє повернути своїх громадян з України, але не знає коли і як

У посольстві Росії в Україні заявили, що працюють над організацією вивозу на батьківщину громадян РФ, які залишилися в Україні через закриття кордонів, але ні дати, ні способу, яким повернуть росіян, назвати не змогли.

Джерело: представник посольства РФ в Україні, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Посольство продовжує опрацьовувати питання повернення решти росіян з України на батьківщину.

Після відправки першого поїзда в Україні залишилося близько трьох сотень росіян, які бажають повернутися в РФ, але не змогли цього зробити".

Деталі: Зазначається, що частина росіян змогла повернутися в РФ самостійно, використовуючи інші способи перетину кордону.

За словами представника посольства РФ, нових звернень від громадян Росії в Україні з проханням допомогти повернутися додому майже не надходить.

Після евакуації 27 березня спецпотягом "Київ - Москва - Київ" з України в Москву виїхали понад 700 осіб.

У посольстві РФ заявили, що не всі бажаючі змогли повернутися, тому там почали опрацьовувати можливість направлення додаткового поїзда по цьому маршруту.

При цьому про дату і конкретні перспективи реалізації цього процесу в установі повідомити не змогли.

Передісторія:

  • Російська Федерація звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС України погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва. 27 березня до Росії таким потягом виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.
  • Назад із Москви до Києва прибуло понад 700 українців.
  • З 28 березня українські кордони закрито для пасажирських перевезень, громадяни можуть перетнути їх пішки або автомобілем.
  • У ДПСУ пояснювали, що після введення обмежень на державному кордоні ті евакуаційні рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну. Те саме стосувалося спецпотяга з Москви.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнакарантинкордонкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: