Росія обіцяє повернути своїх громадян з України, але не знає коли і як

У посольстві Росії в Україні заявили, що працюють над організацією вивозу на батьківщину громадян РФ, які залишилися в Україні через закриття кордонів, але ні дати, ні способу, яким повернуть росіян, назвати не змогли.

Джерело: представник посольства РФ в Україні, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Посольство продовжує опрацьовувати питання повернення решти росіян з України на батьківщину.

Після відправки першого поїзда в Україні залишилося близько трьох сотень росіян, які бажають повернутися в РФ, але не змогли цього зробити".

Деталі: Зазначається, що частина росіян змогла повернутися в РФ самостійно, використовуючи інші способи перетину кордону.

За словами представника посольства РФ, нових звернень від громадян Росії в Україні з проханням допомогти повернутися додому майже не надходить.

Після евакуації 27 березня спецпотягом "Київ - Москва - Київ" з України в Москву виїхали понад 700 осіб.

У посольстві РФ заявили, що не всі бажаючі змогли повернутися, тому там почали опрацьовувати можливість направлення додаткового поїзда по цьому маршруту.

При цьому про дату і конкретні перспективи реалізації цього процесу в установі повідомити не змогли.

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