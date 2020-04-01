Президент: Крім боротьби з невидимим ворогом триває війна на Сході

Президент Володимир Зеленський закликав пам'ятати, що крім боротьби з епідемією коронавірусу Україна веде постійну війну з агресором на Сході.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Щодня більшість новин присвячена короновірусу та цифрам захворілих громадян. Але ми не маємо забувати, що окрім боротьби з невидимим ворогом, у нас іде війна на Сході.

За минулий тиждень в зоні проведення Операції об’єднаних сил, на жаль, загинуло двоє наших бійців та восьмеро отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання найскорішого одужання усім пораненим. Дякую українським воїнам за службу!".