На Донбасі поранили двох військових

Упродовж 1 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 1 квітня внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну медичну допомогу.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем.

Високу активність противник проявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 10 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Надвечір обстріл з БМП-1 зафіксовано в районі Пісків.

По околицях Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки упродовж дня були тричі обстріляні російськими найманцями із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По обіді ворог двічі влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки.

На усі зухвалі обстріли українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Відчувши на собі рішучість та ефективність дій наших захисників, окупанти негайно припиняли будь-яку активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вдався до порушень Мінських домовленостей, обстрілявши з мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм – позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного окупанти також застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.