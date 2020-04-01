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У Нідерландах пішов з посади головний прокурор, який займався справою МН17

Середа, 1 квітня 2020, 21:00

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року йде з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"З 1 квітня 2020 року Фред Вестербеке буде новим начальником поліції Роттердама", - заявили в пресслужбі прокуратури.

На посаді генпрокурора Вестербеке був з 2014 року. Він відповідав, серед іншого, за кримінальне розслідування справи збитого літака рейсу MH17 та інші справи щодо тероризму та організованої злочинності.

Вестербеке за ініціативою родичів загиблих у катастрофі MH17 було вручено нагороду за роботу над розслідуванням.

Він отримав Орден Оранських-Нассау – це орден Нідерландів, який вручається за особливі заслуги перед державою.

Теми: НідерландиГенпрокуратураMH17
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