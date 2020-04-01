У Нідерландах пішов з посади головний прокурор, який займався справою МН17

5310 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 21:00

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року йде з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"З 1 квітня 2020 року Фред Вестербеке буде новим начальником поліції Роттердама", - заявили в пресслужбі прокуратури.

На посаді генпрокурора Вестербеке був з 2014 року. Він відповідав, серед іншого, за кримінальне розслідування справи збитого літака рейсу MH17 та інші справи щодо тероризму та організованої злочинності.

Вестербеке за ініціативою родичів загиблих у катастрофі MH17 було вручено нагороду за роботу над розслідуванням.

Він отримав Орден Оранських-Нассау – це орден Нідерландів, який вручається за особливі заслуги перед державою.

Теми: Нідерланди Генпрокуратура MH17


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Епідемія у Нідерландах: кількість загиблих перевищила 1170 1 квітня 2020, 16:10
101-річна жінка видужала від коронавірусу в Нідерландах 31 березня 2020, 21:16
MH17: Голова фонду "Авіакатастрофа" не виключає, що Росія постане перед судом 29 березня 2020, 22:28
Усі новини
Головні новини
В Одеській області весь день палає національний природний парк
Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало
На Франківщині померли 5 людей з коронавірусом: 2-є у перинатальному центрі
Зеленський попередив українців за кордоном: Без обсервації повернення неможливе
Усі новини
здоров'я

COVID-19 може передатися під час сексу. Розповідаємо, як бути здоровим і задоволеним водночас

екологія

10 вражаючих фактів про хутро