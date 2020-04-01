Новини 1 квітня: карантинні обмеження, "плівки Єрмака"

Кабмін опублікував список нових заборон, брат Єрмака прокоментував скандальні плівки — актуальні новини 1 квітня.

Про нові заборони

Кабінет міністрів запровадив в Україні більш жорсткі заходи безпеки на період карантину до 24 квітня — забороняється ходити без маски та більш ніж по двоє.

Про "плівки Єрмака"

Брат голови ОП Андрія Єрмака Денис заявляє, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

До нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні "плівки", приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.

Народні депутати фракції "Слуга народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС — вони вимагають перевірити факти в оприлюднених Леросом відеозаписах і притягнути до відповідальності винних.

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