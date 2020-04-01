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Новини 1 квітня: карантинні обмеження, "плівки Єрмака"

Середа, 1 квітня 2020, 21:30
Новини 1 квітня: карантинні обмеження, плівки Єрмака

Кабмін опублікував список нових заборон, брат Єрмака прокоментував скандальні плівки — актуальні новини 1 квітня.

Про нові заборони

Кабінет міністрів запровадив в Україні більш жорсткі заходи безпеки на період карантину до 24 квітня — забороняється ходити без маски та більш ніж по двоє.

Про "плівки Єрмака"

Брат голови ОП Андрія Єрмака Денис заявляє, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

До нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні "плівки", приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.

Народні депутати фракції "Слуга народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС — вони вимагають перевірити факти в оприлюднених Леросом відеозаписах і притягнути до відповідальності винних.

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Про інші важливі новини

Станом на 20.00 в Україні підтвердили 669 випадків COVID-19, з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.

У Сумах чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин без маски, оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину.

Майже половина опитаних українців підтримали б запровадження надзвичайного стану, 58% громадян не заперечували б проти запровадження комендантської години.

Більше половини громадян України майже не мають заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

КМДА звернулась з вимогою припинити торгівлю до власників продуктового ринку в Печерському районі Києва, який відкрився попри заборону.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавірусАндрій Єрмак
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