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Коронавірус: лише 3% українських суддів забезпечені масками

Середа, 1 квітня 2020, 23:57
Коронавірус: лише 3% українських суддів забезпечені масками

Через значний дефіцит засобів захисту в період карантину та через недофінансування лише 3% українських суддів забезпечені медичними масками.

Джерело: керівник пресцентру Судової влади України Оксана Лисенко, яку цитує hromadske

Пряма мова Лисенко: "Ми маємо сумну статистику, коли суди не забезпечені навіть масками, рівень забезпечення складає 3%. І така проблема перекладена на самих суддів і самих працівників апаратів судів. І це накладає на суддів особисту відповідальність — як забезпечити безпечну роботу в умовах пандемії".

Деталі: Вона зазначила, що через дефіцит бюджету Вища рада правосуддя зверталася до уряду. Також суди відчувають значний дефіцит кадрів.

Що було раніше: Слідчі судді районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу COVID-19 в Лук'янівському СІЗО столиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавіруссудкарантин
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