Противники "антиколомойського" законопроєкту спробують видати його за неконституційний

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що противники так званого "антиколомойського" законопроєкту вирішили здійснити спробу визнати його неконституційним.

Джерело: Facebook-сторінка члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Здається, що опоненти банківського закону вирішили здійснити спробу визнати його неконституційним.

Тому зібрали підписи 1/3 правового Комітету (саме він визначає питання пов’язані з Конституцією) для проведення завтра о 14:00 свого засідання".

Що передувало: Наразі фракція "Слуга народу" проводить зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де планували обговорити питання зміни до регламенту для прийняття "антиколомойського" законопроєкту.

За даними УП, зміни, які розблокують швидке прийняття банківського закону, мають розглядати на позачерговому засіданні парламенту, яке хочуть скликати 15 квітня.

Зокрема, правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.

Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент, проте розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

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