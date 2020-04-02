Чеський міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски

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Четвер, 2 квітня 2020, 08:23

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек змушений був сплатити штраф за те, що зняв маску під час відео конференції у залі, де крім нього знаходилися люди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.

"Сьогодні в Твіттері з'явилася фотографія з відеоконференції, де у мене немає маски. Я не збираюся виправдовуватися, це була помилка, правила поширюються на всіх. Я відправив 10 тисяч крон (близько 400 доларів – ред.) на рахунок лікарні Motol" - написав Гамачек.

Варто зазначити, що на фотографії, яку поширив міністр, маски немає не лише в нього. Під час відео конференції без маски була і міністр праці Яна Малачова та її чоловік, заступник глави МЗС Алеш Хмелар.

Вони також мають сплатити штраф у 10 тисяч чеських крон.



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