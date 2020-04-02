Чеський міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек змушений був сплатити штраф за те, що зняв маску під час відео конференції у залі, де крім нього знаходилися люди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.

"Сьогодні в Твіттері з'явилася фотографія з відеоконференції, де у мене немає маски. Я не збираюся виправдовуватися, це була помилка, правила поширюються на всіх. Я відправив 10 тисяч крон (близько 400 доларів – ред.) на рахунок лікарні Motol" - написав Гамачек.

Na twitteru se dnes objevila fotografie z videokonference, kde nemám roušku. Nebudu se vymlouvat, byla to chyba, pravidla platí pro každého. Odeslal jsem 10 tisíc korun jako dar FN Motol. pic.twitter.com/NrgwnimVc8 — Jan Hamáček (@jhamacek) April 1, 2020

Варто зазначити, що на фотографії, яку поширив міністр, маски немає не лише в нього. Під час відео конференції без маски була і міністр праці Яна Малачова та її чоловік, заступник глави МЗС Алеш Хмелар.

Вони також мають сплатити штраф у 10 тисяч чеських крон.