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Прем'єр Польщі збирається в РФ на річницю Смоленської катастрофи

Четвер, 2 квітня 2020, 10:34

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір відвідати Смоленськ у річницю Катинського злочину і авіакатастрофи, в якій загинув польський президент Лех Качинський.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на wPolityce.

"Наразі ми чекаємо на підтвердження можливості реалізації всіх процедур, пов'язаних з потенційним візитом до Смоленська, а також на відповідь російської сторони", - заявив Мюллер.

За його словами, польська сторона повинна отримати таке підтвердження, щоб візит відбувся відповідно до дипломатичних процедур.

"Якщо всі ці процедури будуть здійсненні, не буде технічних, фактичних і дипломатичних перешкод, то прем'єр-міністр хотів би взяти участь в урочистостях 10 квітня", - сказав речник уряду.

На початку березня глава канцелярії прем'єра Міхал Дворчик повідомив про візит урядових чиновників до Росії і підкреслив, що канцелярія прем'єр-міністра проводить аналіз можливостей організації візиту до Смоленська 10 квітня. Дворчик тоді зазначив, що остаточних рішень з цього питання ще не прийнято.

10 квітня 2010 року зазнав катастрофи літак Ту-154, що перевозив делегацію на урочистості до 70-ї річниці Катинського злочину, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський і його дружина Марія, верховні командувачі армією і останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаРосіяісторія
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