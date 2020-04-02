Коронавірус: за добу в РФ виявили 771 хворого на COVID-19

За даними на ранок 2 квітня в Росії зареєстрований 771 новий випадок зараження COVID-19, а загальне число хворих досягло 3548 осіб.

Джерело: Оперативний штаб РФ

Дослівно: "За останню добу в Росії зареєстрований 771 випадок нової коронавірусної інфекції. Всього в країні зареєстровано 3548 хворих.

Число виписаних пацієнтів збільшилося до 235 осіб.

Також за добу зафіксовано 6 летальних випадків: 3 в Москві, 1 в Московській області, 1 в Пермському краї, 1 в Чеченській республіці. За весь період зафіксовано 30 летальних випадків".

Деталі: В Україні за добу зафіксували 135 нових випадків захворювання на COVID-19.

Що було раніше: 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

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