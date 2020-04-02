У Росії готуються до продовження карантину і говорять про вакцини від COVID-19

У Росії триватиме карантин, наступний тиждень теж буде неробочий, пише "Комерсант".

Джерело: видання "Коммерсант" ("Ъ")

Деталі: Автор не уточнює свої джерела, натомість пише, що обсерватори для тих, хто повертається зараз у Російську Федерацію, стануть фактично "таборами біженців".

1 квітня президент Росії Володимир Путін у віддаленому режимі, по відеоконференції з Ново-Огарьово, провів нараду зі членами уряду щодо протидії епідемії інфекційного захворювання COVID-19.

Володимир Путін зазначив, що з 11 березня в РФ заїхало 825 031 особа, за добу очікується приїзд 1400, а всього очікується приїзд ще майже 20 тисяч людей. І значна кількість цих громадян раніше постійно проживали за кордоном, а тепер повертаються, зазначив він.

Відповідно до рішення головного санітарного лікаря, ті громадяни, які прилітають у Російську Федерацію, в обов'язковому порядку поміщаються в обсерватори у разі, якщо вони прилетіли в ті міста, де у них немає постійної прописки і постійного місця проживання.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін розповів про кроки з підтримки населення: автоматичне продовження виплат у зв'язку з народженням чи усиновленням дитини, перенесення виплат на дітей до 3 років із липня на червень, виплата ветеранам і трудівникам тилу до 75-річчя Великої Перемоги вже в квітні, підвищення максимального розміру допомоги з безробіття, безкоштовність процедури банкрутства фізичних осіб, відстрочка на податки для малого й середнього бізнесу (крім ПДВ) тощо.

Також він повідомив, що авіаперевізники отримають 1,5 млрд руб. на компенсацію витрат, пов'язаних із евакуацією людей із інших країн, а туркомпаніям скасували внесок до резервного фонду Об'єднання туроператорів у сфері виїзного туризму.

Заступниця голови уряду РФ Тетяна Голікова розповіла про російські розробки тестів на коронавірус і вакцин від COVID-19

За її словами, у березні серед 226 зразків сироватки крові виявили 11 осіб, які перехворіли на новий коронавірус і мають антитіла до нього. Зараз у науковому центрі "Вектор" Росспоживнагляду розроблено тест-систему, яку планують зареєструвати 10-15 квітня.

Крім того, сказала Голікова, центр "Вектор" розробив прототипи вакцин, засновані на шести різних технологічних платформах, - це рекомбінантні вірусні вектори, що широко застосовуються, і синтетичні вакцини.

В уряді РФ сподіваються, що до 10 травня вже буде серія вакцин, а доклінічні дослідження специфічної активності вакцини будуть проведені до 22 червня. А після цього буде розпочато клінічні дослідження першої фази для оцінки безпеки та імуногенності вакцини на обмеженому контингенті людей. Це близько 60 добровольців, заявила Голікова.

За її словами, зараз в РФ досліджують 8 лікарських препаратів – достовірні дані про можливість лікування ними нової коронавірусноє інфекції будуть до 10 квітня.

Крім того, перевіряють ще 22 нових лікарських препарати Сибірського відділення Російської академії наук, і достовірні результати теж очікуються до 10 квітня.