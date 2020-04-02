Коронавірус у Нідерландах: кількість померлих зросла до 1339

418 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 16:25

У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу зросла до 1339.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останні 24 години у Нідерландах зареєстрували 166 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість загиблих зросла до 1339.

Вже третій день поспіль кількість зареєстрованих смертей перевищує сотню. Напередодні повідомляли про 134 померлих, а 31 березня за добу зареєстрували рекордні 175 смертей.

За добу підтвердилися 1083 нових випадків захворювання, з них 625 людей госпіталізували.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні майже досягла 14 700, у лікарнях перебувають більше 5784 хворих.

У коментарі до статистики зазначають, що іноді дані надходять із затримкою, тому частина випадків госпіталізації та загибелі могли статися на декілька днів раніше, ніж потрапили у статистику.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди ще на місяць продовжили закриття шкіл, ресторанів, барів та музеїв у зв’язку з пандемією. 

Читайте також: Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні.

Теми: коронавірус Німеччина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС виділить до 100 млрд євро на підтримку зайнятості у країнах-членах 2 квітня 2020, 16:05
Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски й антисептики 2 квітня 2020, 15:37
Зеленський пообіцяв проконтролювати розподіл засобів захисту від коронавірусу між лікарнями 2 квітня 2020, 15:18
Усі новини
Головні новини
Топ-чиновник передав комусь секретні документи про оборону країни – СБУ
Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака
"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака
У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19
Усі новини
пояснює Супрун

Чи можна їсти перед здачею аналізів?

тест

Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому?