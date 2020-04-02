Чоловік прийшов до фермера просити гроші на лікування і підірвав себе

12968 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 16:56

У Київські області 59-річний чоловік з саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства і підірвав себе.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Дослівно: "У селі Жоравка місцевий житель з саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства.

Обидва співбесідники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору.

На галас вибігли інші працівники товариства і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці".

 

Деталі: Наразі тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу.

Директора підприємства та юриста компанії, який також внаслідок вибуху отримав травми, госпіталізували до лікарні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Також через самогубство відкрили провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Поліція опитує свідків, аби встановити всі обставини інциденту.

Українська правда
Теми: Київська область поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
COVID-19: Парцхаладзе повідомив про смерть ексзаступника глави Київської ОДА 29 березня 2020, 12:29
Київська область не закриватиме на карантин оптові ринки 25 березня 2020, 17:21
Під Києвом жінка з підозрою на Covid-19 народила дитину 25 березня 2020, 11:57
Усі новини
Головні новини
З 24 апаратів ШВЛ лише 2 зможуть рятувати хворих на коронавірус - аудит лікарні в Києві
Топ-чиновник передав комусь секретні документи про оборону країни – СБУ
Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака
"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака
Усі новини
Діти

Чому діти обожнюють солодке та ненавидять овочі? Пояснює наука

пояснює Супрун

Чи можна їсти перед здачею аналізів?