Чоловік прийшов до фермера просити гроші на лікування і підірвав себе

У Київські області 59-річний чоловік з саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства і підірвав себе.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Дослівно: "У селі Жоравка місцевий житель з саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства.

Обидва співбесідники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору.

На галас вибігли інші працівники товариства і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці".

Деталі: Наразі тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу.

Директора підприємства та юриста компанії, який також внаслідок вибуху отримав травми, госпіталізували до лікарні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Також через самогубство відкрили провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Поліція опитує свідків, аби встановити всі обставини інциденту.