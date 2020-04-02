Коронавірус у Британії: кількість загиблих майже досягла 3 тисяч

Кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла майже до 3 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги.

За добу у Британії від коронавірусу загинули 569 людей – на шість більше, ніж напередодні. Це новий рекорд смертності за добу. Загальна кількість загиблих досягла 2921.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 33718. Це на понад 4240 більше, ніж напередодні.

Станом на 9 годину ранку 2 березня тест на коронавірус в країні здали майже 163 200 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.



Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Останній вже вийшов з семиденного карантину.

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