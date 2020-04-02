Влада Португалії просить емігрантів не приїжджати на Великдень через коронавірус
Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантош Сілва закликав громадян, які живуть за кордоном, не відвідувати країну на Великдень.
Як повідомляє "Європейська правда", міністр записав спеціальне відеозвернення і опублікував його у Twitter.
Сілва сказав, що це "прекрасна традиція, коли тисячі емігрантів повертаються до Португалії, щоб побачити своїх сімей на великодні свята", але цього року "вони не можуть приїхати в країну" через пандемію коронавірусу.
"Цього року нам потрібно бути суворими, щоб захистити себе і захистити інших. Нам потрібно залишитися вдома", - сказав міністр.
Він додав, що всім приїжджим все одно доведеться відправлятися на карантин, тому вони не зможуть провести свята з родичами.
У Португалії зафіксовано 9034 підтверджених випадків коронавірусу, що на 783 більше, ніж у середу. В результаті хвороби померли 209 людей, 68 пацієнтів одужали
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