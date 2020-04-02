Влада Португалії просить емігрантів не приїжджати на Великдень через коронавірус

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Четвер, 2 квітня 2020, 17:52

Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантош Сілва закликав громадян, які живуть за кордоном, не відвідувати країну на Великдень.

Як повідомляє "Європейська правда", міністр записав спеціальне відеозвернення і опублікував його у Twitter.

Сілва сказав, що це "прекрасна традиція, коли тисячі емігрантів повертаються до Португалії, щоб побачити своїх сімей на великодні свята", але цього року "вони не можуть приїхати в країну" через пандемію коронавірусу.

"Цього року нам потрібно бути суворими, щоб захистити себе і захистити інших. Нам потрібно залишитися вдома", - сказав міністр.

Він додав, що всім приїжджим все одно доведеться відправлятися на карантин, тому вони не зможуть провести свята з родичами.

У Португалії зафіксовано 9034 підтверджених випадків коронавірусу, що на 783 більше, ніж у середу. В результаті хвороби померли 209 людей, 68 пацієнтів одужали

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Теми: Португалія коронавірус


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