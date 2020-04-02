Справа Шеремета: суд пом’якшив нічний домашній арешт підозрюваній Дугарь

Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, дозволивши їй тепер пересуватися не лише селищем, а й районом.

Джерело: Громадське

Деталі: Прокурор у справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Яні Дугарь ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваної, тиску на свідків, знищенні речових доказів, вчинення іншого злочину.

Адвокати заперечували, вказуючи на фальсифікації експертиз, розбіжності зросту та наявності свідків, які підтвердили перебування Дугарь у Донецькій області у дні стеження за Шереметом.

Сама підозрювана зазначила, що не має відношення до злочину, а підозра — це брехня.

Засідання проходило лише за участі сторін через карантинні заходи.

Що було раніше: 31 березня Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року.

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

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