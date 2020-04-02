Справа Шеремета: суд пом’якшив нічний домашній арешт підозрюваній Дугарь
Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, дозволивши їй тепер пересуватися не лише селищем, а й районом.
Джерело: Громадське
Деталі: Прокурор у справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Яні Дугарь ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваної, тиску на свідків, знищенні речових доказів, вчинення іншого злочину.
Адвокати заперечували, вказуючи на фальсифікації експертиз, розбіжності зросту та наявності свідків, які підтвердили перебування Дугарь у Донецькій області у дні стеження за Шереметом.
Сама підозрювана зазначила, що не має відношення до злочину, а підозра — це брехня.
Засідання проходило лише за участі сторін через карантинні заходи.
Що було раніше: 31 березня Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року.
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання
Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.