У Німеччині через бомбу часів війни евакуювали лікарню із хворими на коронавірус

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Четвер, 2 квітня 2020, 18:31

У німецькому місті Бонн на території університетського госпіталю виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, через що було евакуйовано 200 пацієнтів, в тому числі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед пацієнтів були 11 осіб з підтвердженим захворюванням на коронавірус, які перебували у відділенні інтенсивної терапії.

У лікарні повідомили, що пацієнтам нічого не загрожує і їх режим ізоляції не був порушений. Деякі з них були переведені в інші лікарняні відділення, а кількох людей перевели в інші лікарні, які запропонували допомогу.

На додаток до пацієнтів лікарні, майже 1200 місцевих жителів отримали наказ покинути свої будинки, сказав офіційний представник міської ради Бонна.

Теми: Німеччина коронавірус епідемія


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