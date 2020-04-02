Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині через бомбу часів війни евакуювали лікарню із хворими на коронавірус

Четвер, 2 квітня 2020, 18:31

У німецькому місті Бонн на території університетського госпіталю виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, через що було евакуйовано 200 пацієнтів, в тому числі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед пацієнтів були 11 осіб з підтвердженим захворюванням на коронавірус, які перебували у відділенні інтенсивної терапії.

У лікарні повідомили, що пацієнтам нічого не загрожує і їх режим ізоляції не був порушений. Деякі з них були переведені в інші лікарняні відділення, а кількох людей перевели в інші лікарні, які запропонували допомогу.

На додаток до пацієнтів лікарні, майже 1200 місцевих жителів отримали наказ покинути свої будинки, сказав офіційний представник міської ради Бонна.

Теми: Німеччинакоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: