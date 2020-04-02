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Бойовики 8 разів порушили "тишу", у ЗСУ без втрат

Четвер, 2 квітня 2020, 18:37
Бойовики 8 разів порушили тишу, у ЗСУ без втрат

Упродовж дня 2 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Усі обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зранку ворог застосував 82-мм міномет по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу селища Піски, а згодом випустив 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя.
Позиції неподалік Авдіївки противник обстріляв двічі. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворог застосував станковий протитанковий гранатомет з напрямку окупованого Каштанового.

По обіді російські найманці двічі вели вогонь по околиці населеного пункту Піски – з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Оборонців Богданівки обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Старогнатівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На усі обстріли українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії.

Українська правда
Теми: бойові діїДонбасООС
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