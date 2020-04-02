Автор відео про Єрмака фігурує у кримінальній справі – Bihus.Info

Дмитро Штанько, який вів приховану зйомку зустрічей брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, незадовго до старту відеофіксації потрапив у кримінальне провадження про хабар.

Джерело: "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Як з’ясували автори журналістського розслідування, відео знімала саме ця людина.

Штанько фігурує в судових матеріалах кінця липня 2019 року, коли Печерський райсуд Києва слухав справу, в якій йдеться про дачу 168 тисяч гривень хабаря. Він призначався найімовірніше посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізосіб – за підписання договору оренди офісного приміщення між на той момент вже ліквідованим банком "Хрещатик" і компанією "Фінгрант", а передавав гроші особисто Штанько, керівник "Фінгранту". При цьому в провадженні він проходить як свідок.

Розслідуванням цього провадження займалося Головне слідче управління Нацполіції. Обставини справи наштовхнули журналістів на гіпотезу, що Штанько в ній діяв в інтересах слідства. Про це говорить не лише його статус свідка, попри дачу хабаря, а й те, що він швидко втратив інтерес до офісу, за оренду якого дав хабар.

Також автори розслідування з’ясували, що батько Дмитра Штанька – Олександр – раніше був топ-посадовцем в системі МВС, був у званні генерала-лейтенанта.

Під час однієї з рекрутингових зустрічей Дениса Єрмака згадується ім’я Олександра Штанька, а Дмитро Штанько, який також був присутній на цій зустрічі, підтверджує, що це його батько.

У великій біографічній довідці про Олександра Штанька згадуються і його сини, в тому числі – Дмитро. В довідці вказано, що "Дмитро та Артем – здобули науковий ступінь кандидата юридичних наук та займаються викладацькою та науковою діяльністю в системі МВС України".

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