Автор відео про Єрмака фігурує у кримінальній справі – Bihus.Info
Дмитро Штанько, який вів приховану зйомку зустрічей брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, незадовго до старту відеофіксації потрапив у кримінальне провадження про хабар.
Джерело: "Наші гроші з Денисом Бігусом"
Деталі: Як з’ясували автори журналістського розслідування, відео знімала саме ця людина.
Штанько фігурує в судових матеріалах кінця липня 2019 року, коли Печерський райсуд Києва слухав справу, в якій йдеться про дачу 168 тисяч гривень хабаря. Він призначався найімовірніше посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізосіб – за підписання договору оренди офісного приміщення між на той момент вже ліквідованим банком "Хрещатик" і компанією "Фінгрант", а передавав гроші особисто Штанько, керівник "Фінгранту". При цьому в провадженні він проходить як свідок.
Розслідуванням цього провадження займалося Головне слідче управління Нацполіції. Обставини справи наштовхнули журналістів на гіпотезу, що Штанько в ній діяв в інтересах слідства. Про це говорить не лише його статус свідка, попри дачу хабаря, а й те, що він швидко втратив інтерес до офісу, за оренду якого дав хабар.
Також автори розслідування з’ясували, що батько Дмитра Штанька – Олександр – раніше був топ-посадовцем в системі МВС, був у званні генерала-лейтенанта.
Під час однієї з рекрутингових зустрічей Дениса Єрмака згадується ім’я Олександра Штанька, а Дмитро Штанько, який також був присутній на цій зустрічі, підтверджує, що це його батько.
У великій біографічній довідці про Олександра Штанька згадуються і його сини, в тому числі – Дмитро. В довідці вказано, що "Дмитро та Артем – здобули науковий ступінь кандидата юридичних наук та займаються викладацькою та науковою діяльністю в системі МВС України".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
- У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.