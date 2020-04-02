Будь-яка людина має відповідати перед законом за корупцію – Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслює, що в Україні будь-яка людина, незалежно від його статусу і родинних зв'язків, повинна відповідати перед законом за можливі корупційні чи інші подібні діяння.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Єрмака: "Президент і його команда йшли на вибори з позицією та принципами, які залишаються незмінними в тій частині, що будь-яка людина, яка переступила закон, замішана в корупції або якихось інших юридично некоректних діяннях, повинна відповідати за всією суворістю закону. Незалежно від того, чиїм родичем вона є. і це поширюється, в тому числі, і на мого брата, і на будь-якого родича будь-якого іншого чиновника або державного діяча ".
Деталі: Єрмак нагадав, що після появи інформації про відеозаписи за участю його брата Дениса, він відразу ж звернувся з відповідними заявами до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.
Обговорюючи викладену його братом власну позицію в соціальних мережах, Єрмак зазначив, що було б дивно, якби доросла самостійна людина не прокоментувала те, що в останні дні пишуть про нього і про його родину.
Глава ОП також розповів, що його брат вже кілька разів був допитаний в СБУ і ДБР.
Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди
Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками", а у свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.