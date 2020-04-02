Будь-яка людина має відповідати перед законом за корупцію – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслює, що в Україні будь-яка людина, незалежно від його статусу і родинних зв'язків, повинна відповідати перед законом за можливі корупційні чи інші подібні діяння.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Президент і його команда йшли на вибори з позицією та принципами, які залишаються незмінними в тій частині, що будь-яка людина, яка переступила закон, замішана в корупції або якихось інших юридично некоректних діяннях, повинна відповідати за всією суворістю закону. Незалежно від того, чиїм родичем вона є. і це поширюється, в тому числі, і на мого брата, і на будь-якого родича будь-якого іншого чиновника або державного діяча ".

Деталі: Єрмак нагадав, що після появи інформації про відеозаписи за участю його брата Дениса, він відразу ж звернувся з відповідними заявами до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Обговорюючи викладену його братом власну позицію в соціальних мережах, Єрмак зазначив, що було б дивно, якби доросла самостійна людина не прокоментувала те, що в останні дні пишуть про нього і про його родину.

Глава ОП також розповів, що його брат вже кілька разів був допитаний в СБУ і ДБР.

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