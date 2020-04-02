Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня – адвокати

Служба безпеки України викликала народного депутата Гео Лероса на допит, проте він не зможе туди потрапити.

Джерело: повідомлення юридичної компанії "Міллер", яка захищає Лероса

Деталі: Лерос не може з'явитись до СБУ 3 квітня, оскільки повістка надійшла до нього не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК.

Також у нардепа запланований допит у ДБР на той день .

Адвокати направили в СБУ відповідний лист.

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