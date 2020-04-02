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Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня – адвокати

Четвер, 2 квітня 2020, 19:59
Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня – адвокати

Служба безпеки України викликала народного депутата Гео Лероса на допит, проте він не зможе туди потрапити.

Джерело: повідомлення юридичної компанії "Міллер", яка захищає Лероса

Деталі: Лерос не може з'явитись до СБУ 3 квітня, оскільки повістка надійшла до нього не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК.

Також у нардепа запланований допит у ДБР на той день .

Адвокати направили в СБУ відповідний лист.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками", а у свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень..
  • 2 квітня у Зеленського відреагували на "записи Єрмака".

Українська правда

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Теми: СБУдопитГео Лерос
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