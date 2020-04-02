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Прикордонник за хабар допомагав вивозити з України партію масок – ДБР

Четвер, 2 квітня 2020, 20:18
Прикордонник за хабар допомагав вивозити з України партію масок – ДБР

Державне бюро розслідувань затримало прикордонника, який за 10 тисяч гривень хабаря допомагав вивозити до Угорщини партію медичних масок.

Джерело: повідомлення ДБР у Телеграм

Деталі: За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби відділу "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону одержав гроші за сприяння у вивезенні 10 тисяч медичних масок поза пунктами пропуску.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали його під час одержання хабаря.

Українська правда

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Теми: хабаркоронавірусЗакарпаттякордонПрикордонна служба
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