Прикордонник за хабар допомагав вивозити з України партію масок – ДБР
Державне бюро розслідувань затримало прикордонника, який за 10 тисяч гривень хабаря допомагав вивозити до Угорщини партію медичних масок.
Джерело: повідомлення ДБР у Телеграм
Деталі: За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби відділу "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону одержав гроші за сприяння у вивезенні 10 тисяч медичних масок поза пунктами пропуску.
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали його під час одержання хабаря.