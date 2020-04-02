Прикордонник за хабар допомагав вивозити з України партію масок – ДБР

Державне бюро розслідувань затримало прикордонника, який за 10 тисяч гривень хабаря допомагав вивозити до Угорщини партію медичних масок.

Джерело: повідомлення ДБР у Телеграм

Деталі: За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби відділу "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону одержав гроші за сприяння у вивезенні 10 тисяч медичних масок поза пунктами пропуску.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали його під час одержання хабаря.