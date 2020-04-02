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Європарламент позачергово збереться через коронавірус

Четвер, 2 квітня 2020, 20:45
Європарламент позачергово збереться через коронавірус

Європейський парламент 16 та 17 квітня проведе позачергове пленарне засідання для обговорення заходів боротьби з пандемією COVID-19.

Джерело: сайт ЄП

Деталі: Президент та лідери політичних груп Європейського парламенту (Конференція президентів) у четвер вранці провели дистанційну зустріч та погодили скликання позачергового пленарного засідання у четвер, 16 квітня, та у п’ятницю, 17 квітня, в Брюсселі.

Порядок денний включатиме дебати за участю Європейської ради та Єврокомісії. Також ЄП готовий голосувати щодо резолюції про скоординовані дії ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками.

Також лідери політичних груп висловили занепокоєння щодо надзвичайних заходів боротьби з вірусом, які були ухвалені в Угорщині.

Що було раніше: 30 березня парламент Угорщини надав уряду Віктора Орбана повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

Українська правда
Теми: Європарламенткоронавірусепідемія
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