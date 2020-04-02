Новини 2 квітня: секретні документи, ОП та "плівки Єрмака"

Топ-чиновник передав комусь секретні документи про оборону країни, у Зеленського відреагували на "плівки Єрмака" — актуальні новини 2 квітня.

Про секретні документи

СБУ викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака, який невідомо кому надіслав секретні документи про оборону країни.

Про "плівки Єрмака"

Нардепи від "Слуги народу" хочуть просити президента Володимира Зеленського зустрітися з фракцією через скандальні "плівки" з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів Дениса Єрмака не була призначена на топ-посади.

Пізніше Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації з відеозаписами — за словами джерел, президент нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.

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