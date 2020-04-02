В Одесі затримали "злодія в законі", якого розшукують у Росії

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Четвер, 2 квітня 2020, 22:08

В Одесі поліція затримала чоловіка, який знаходиться у розшуку на території РФ.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: У Росії йому за найвищий статус у злочинній ієрархії загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліцейські встановили, 65-річний громадянин РФ знаходиться у розшуку за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії та приїхав до України, аби уникнути кримінальної покарання.

У вівторок, 31 березня, оперативники Департаменту та обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Одеської області за участі спецпризначенців батальйону особливого призначення поліції затримали "злодія в законі".

У поліції зазначають, що свій злодійський статус він отримав у 17-річному віці в Москві. За його плечима чималий кримінальний досвід – понад 15 років перебування у місцях позбавлення волі на території Росії, у тому числі у виправній колонії суворого режиму.

Сьогодні, 2 квітня, Київським районним судом "злодію в законі" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До надходження запиту про його видачу він буде знаходитися у СІЗО.

Українська правда
Теми: поліція Росія


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