"Квартал" привітав Зе команду з "першим корупційним скандалом"
"Квартал 95" привітав команду президента Володимира Зеленського з "першим корупційним скандалом", який вибухнув навколо голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело: програма виробництва "Квартал 95" "Чисто News"
Пряма мова ведучої: "Вітаємо ЗеКоманду з першим корупційним скандалом, особливо його авторів Гео Лероса та Андрія Єрмака. Щиро віримо, що компетентні органи розберуться, і нагорода таки знайде свого героя".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
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Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів не була призначена на топ-посади і зажадав від правоохоронців розслідувати скандал, щоб з'ясувати, в чому справа - в корупції з боку сім'ї Єрмака або в злочинних діях Лероса.
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Крім того, Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації. На зустрічі президент нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.