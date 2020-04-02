"Квартал" привітав Зе команду з "першим корупційним скандалом"

Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів не була призначена на топ-посади і зажадав від правоохоронців розслідувати скандал, щоб з'ясувати, в чому справа - в корупції з боку сім'ї Єрмака або в злочинних діях Лероса.