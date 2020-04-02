З України заборонили експортувати гречку до середини літа
Четвер, 2 квітня 2020, 23:16
Кабінет міністрів ввів заборону експорту гречки до 1 липня.
Джерело: пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Деталі: Відповідна постанова "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні.
Постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки.
У відомстві пояснили, що заборона на експорт гречки є заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку.