З України заборонили експортувати гречку до середини літа

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Четвер, 2 квітня 2020, 23:16

Кабінет міністрів ввів заборону експорту гречки до 1 липня.

Джерело: пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Деталі: Відповідна постанова "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні.

Постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки.

У відомстві пояснили, що заборона на експорт гречки є заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку.

Теми: Україна експорт економіка Кабінет міністрів


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