Трамп усунув перешкоди для компаній, які взялися за виробництво апаратів ШВЛ

Президент США Дональд Трамп усунув перешкоди для компаній, які взялися за виробництво апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: заява Трампа, повідомляє Укрінформ.

Пряма мова: "Моє розпорядження, адресоване міністрам охорони здоров’я та внутрішньої безпеки, допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips та Vyaire Medical, отримати необхідні постачання для виробництва апаратів вентиляції легенів, потрібних для перемоги над вірусом.

Сьогоднішній указ урятує людські життя, усунувши перешкоди в ланцюжку постачань, що заважає швидкому виробництву апаратів ШВЛ".

Передісторія:

У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.

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