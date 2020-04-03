Китай проведе національний день жалоби за загиблими в боротьбі з новим коронавірусом.

Джерело: the guardian

Деталі: О 10:00 4 квітня по всій країні вшанують пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

За час пандемії COVID-19 в Китаї померло 3322 осіб. Всього коронавірусом захворіло на 82 437 людей.

Нагадаємо:

У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.

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