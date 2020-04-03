21 тисячу респіраторних масок, які хотіли вивезти в Ізраїль, передали в АРМА

26 березня Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало 20 тисяч 970 респіраторних масок, які під час пандемії намагалися вивести з Херсона до Ізраїлю.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Ярослава Мусулевського

Деталі: Відзначається, що маски передали за клопотанням старшого слідчого.

Товар належать ТОВ "СП Агент-Експортер", яка записана на Євгенію Коротиш із Херсона.

Але, за даними системи Youcontrol, у 2015 році керівником ТОВ був Євген Коротиш. У березні 2018 року людина з таким ПІБ подавала декларацію як помічник патронатної служби Херсонської обласної державної адміністрації.

За даними "Наших грошей", Євгенія та Євген Коротиш реєструвалися за однією адресою в Херсоні на проспекті Сенявіна.

Маски арештували в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 364-1 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права).

Суд, враховуючи неможливість слідства-прокуратури "самостійно здійснити управління вказаним майном, запобігти можливості знищення, відчуження" передав маски АРМА "для здійснення заходів управління з метою забезпечення збереження" активу.

Однак, за словами заступника голови АРМА Володимира Павленка, Агентство в таких випадках просить не передавати йому маски. Це пов’язане з тим, що АРМА не може передати ці маски до МОЗу чи лікарень (бо такі процедури не виписані у законі) і не може передати їх в управління (бо все, що можна зробити з масками, передбачає їх витрачання).

Єдиним варіантом називають можливий продаж масок на СЕТАМ. Але і це під питанням, оскільки суддя в ухвалі про передачу масок не прописав дозвіл на продаж.

Що було раніше: Прокуратура повідомила, що у Херсоні арештували 21 тисячу масок, які хотіли вивезти до Ізраїлю.



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