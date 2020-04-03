Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку в Києві

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 09:57

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який напав на знімальну групу телеканалу на спортивному майданчику у Гідропарку, коли вони намагалися зняти репортаж.

Джерело: поліція Києва

Деталі: 2 квітня у Гідропарку сталися напади на знімальні групи двох телеканалів.

Поліцейські оперативно встановили чоловіка, який під час зйомки сюжету у Гідропарку про дотримання правил карантину на спортивних майданчиках перешкоджав зйомці, шарпав за техніку, штовхав оператора та висловлювався нецензурною лайкою.

Це – житель Броварів, 1965 року народження.

 

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Теми: карантин Київ поліція


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