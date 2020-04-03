"Гумдопомога" Росії для США була не лише платною, але й підсанкційною

Апарати штучної вентиляції легень, доставлені військовим бортом із Росії до Нью-Йорка, були вироблені підприємством, що входить у "Концерн Радіоелектронні технології", який перебуває під американськими санкціями.

Джерело: Twitter дослідника із Королівського коледжу Лондона Роберта Лі, "Новая газета", РБК

Деталі: Роб Лі зазначив, що серед поставлених Ан-124-100 апаратів "Авента-М" є обладнання, яке випускається Уральським приладобудівним заводом.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

Адміністрація президента США могла порушити власні санкції. Управління мало випустити внутрішню спеціальну ліцензію на угоду, пов'язану з підсанкційною особою – однак чи було це зроблено, поки не повідомлялося.

У Кремлі називали відправку вантажів "допомогою гуманітарного характеру", у МЗС РФ уточнювали, що США оплатили половину їхньої вартості.

Другу половину сплатив Російський фонд прямих інвестицій, який також перебуває під санкціями, але вже секторальними – поставки від їхнього імені в США не заборонені (такі ввели у відношенні всіх "дочок" ЗЕБу у 2015 році).

Джерело РБК у "Ростеху", куди входить "Концерн Радіоелектронні технології", припустило, що ні США, ні РФПІ не купували медичне обладнання безпосередньо: за день підприємство виробляє лише близько 10 апаратів ШВЛ, і таку партію не змогли б екстрено провести.

У КРЕТ заявили, що постачають апарати лише державі.

Ймовірно, їх купили у дилерів зі складів, проте раніше "The Moscow Times" повідомляв про великі черги на апарати у всіх російських оптовиків.

"Альянс лікарів" обурився, що поки країна збирає гроші на засоби захисту для російських медиків, влада РФ продає їх у США.

Ну замечательно. Мы собираем деньги всей страной, чтобы купить медикам средства защиты, а наши власти продают СИЗ в США. Просто какое-то издевательствоhttps://t.co/lE0DpB3eVt — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

Довідка: "Концерн Радіоелектронні технології" (КРЕТ) із літа 2014 року перебуває під американськими санкціями.

Цьому передувало: Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Читайте також: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії