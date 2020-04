"Гумдопомога" Росії для США була не лише платною, але й підсанкційною

Апарати штучної вентиляції легень, доставлені військовим бортом із Росії до Нью-Йорка, були вироблені підприємством, що входить у "Концерн Радіоелектронні технології", який перебуває під американськими санкціями.

Джерело: Twitter дослідника із Королівського коледжу Лондона Роберта Лі, "Новая газета", РБК

Деталі: Роб Лі зазначив, що серед поставлених Ан-124-100 апаратів "Авента-М" є обладнання, яке випускається Уральським приладобудівним заводом.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE