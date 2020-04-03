Тисячі іноземних повій у Німеччині опинились на вулиці через коронавірус

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 12:15

Після закриття борделів і кордонів у зв’язку зі спалахом коронавірусу тисячі іноземних повій у Німеччині стали безпритульними.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації агентства Reuters.

Проституція - легальний бізнес у Німеччині вже майже два десятиліття. Щоб уповільнити поширення вірусу, влада країни минулого місяця закрила борделі разом з іншими не критично важливими підприємствами, такими як ресторани та нічні клуби.

Понад 80% повій зі 100-200 тисяч, що працюють у Німеччині, походять з інших країн, розповіла Зузанне Блайєр Вілп із лобістської групи Асоціації постачальників еротичних та сексуальних послуг у Берліні. Більшість прибули з Болгарії, Румунії, Польщі та України.

"Більшості вдалося повернутися додому. Але інші стали безпритульними. Ми говоримо про 3-4%, які є найбільш вразливими. Вони приїхали сюди ні з чим, сподіваючись заробити трохи грошей. Зараз вони залишаються у друзів або живуть на вулиці. Залишитись у борделях вдалось небагатьом", - розповіла Вілп. 

Деякі повії продовжують працювати нелегально на вулиці, щоб звести кінці з кінцями. Попит на платний секс зберігається попри ризик заразитися вірусом.

Секс-працівники в Німеччині класифікуються як самозайняті, сплачують податки і теоретично мають право на фінансову допомогу з урядового фонду, створеного для допомоги фрілансерам в подоланні пандемії.

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Теми: Німеччина коронавірус


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