Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних ночі ще будуть з морозцем, справжнє тепло чекаємо на Благовіщення

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:00
На вихідних ночі ще будуть з морозцем, справжнє тепло чекаємо на Благовіщення
Наталія Негрей

На вихідних в Україні збережеться невеликий морозець вночі, дощ пройде лише на заході країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко

Деталі: У суботу в Україні очікується погода без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, в південно-східних областях 12-17 °; в Карпатах вночі 1-6 ° морозу, вдень 0-5 ° тепла.

У Києві - без опадів; температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

У неділю в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5° морозу, в південній частині місцями 1-5° тепла; днем 8-13°, на півдні країни та Закарпатті до 17°.

У Києві - також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Додатково: За даними синоптика Наталки Діденко, з вівторка, якраз на Благовіщення, в Україну прийде справжнє тепло, повітря в середині тижня прогріється до +14 +21 градуси.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
14:09
По всій Україні знову тривога: злетів МіГ
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
Усі новини...
Реклама: