На вихідних ночі ще будуть з морозцем, справжнє тепло чекаємо на Благовіщення

На вихідних в Україні збережеться невеликий морозець вночі, дощ пройде лише на заході країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко

Деталі: У суботу в Україні очікується погода без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, в південно-східних областях 12-17 °; в Карпатах вночі 1-6 ° морозу, вдень 0-5 ° тепла.

У Києві - без опадів; температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

У неділю в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5° морозу, в південній частині місцями 1-5° тепла; днем 8-13°, на півдні країни та Закарпатті до 17°.

У Києві - також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Додатково: За даними синоптика Наталки Діденко, з вівторка, якраз на Благовіщення, в Україну прийде справжнє тепло, повітря в середині тижня прогріється до +14 +21 градуси.