Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили самоізоляцію

За порушення правил карантину на території України складено 3566 адміністративних протоколів, з них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: З початку проведення карантинних заходів поліція контролює дотримання встановлених обмежень.

Окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися із-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.

За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1.

Поліцейські складають адміністративні протоколи про порушення правил карантину. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальних проваджень за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.

Окрім того, станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 тисячі правоохоронців.

Що було раніше: За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту".

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

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