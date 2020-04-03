Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили самоізоляцію

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:58
Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили самоізоляцію

За порушення правил карантину на території України складено 3566 адміністративних протоколів, з них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: З початку проведення карантинних заходів поліція контролює дотримання встановлених обмежень.

Окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися із-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.

За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1.

Поліцейські складають адміністративні протоколи про порушення правил карантину. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальних проваджень за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.

Окрім того, станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 тисячі правоохоронців.

Що було раніше: За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту". 

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
  • Влада спершу заборонила масові зібрання, далі зупинила громадський транспорт, а потім ввела ще жорсткіші обмеження – зокрема, не гуляти в парках, на дитячих і спортивних майданчиках. У Києві спортивні та дитячі майданчики закрили ще раніше.
  • 1 квітня Кабмін оприлюднив перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
14:09
По всій Україні знову тривога: злетів МіГ
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
Усі новини...
Реклама: