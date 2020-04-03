Раді пропонують внести зміни до закону про Конституційний Суд

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону про Конституційний Суд, спрямований на посилення його незалежності та ефективності.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Проєкт закону про внесення змін до закону "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду (№330) зареєструвала депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Проєкт закону внесено 3 квітня й передано керівництву парламенту.

Тексту змін, які пропонує нардепка президентської партії, ще немає на сайті ВР.