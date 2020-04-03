У Латвії 99-річна жінка стала першою померлою з коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Латвії підтвердило смерть першої людини у зв’язку з коронавірусом - померла 99-річна жінка, у якої були інші хронічні захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на латвійське видання Delfi.

Жінка з 27 березня проходила лікування в інфекційному відділенні лікарні у Ризі. Після трьох днів реанімації, коли стан пацієнтки стабілізувався, її перевели до звичайної палати для подальшого лікування.

Хоча у пацієнтки був діагностований коронавірус, лікарі не пов’язують її смерть із захворюванням. Через кілька хронічних хвороб жінка була малорухливою протягом декількох років.

"Смерть пов'язана із погіршенням загального стану та виснаженням життєво важливих функцій", - сказав доктор Алексєй Вишняков, глава клініки невідкладної медицини Ризької східної клінічної університетської лікарні.

Він додав, що пряма причина смерті буде визначена після розтину.

Загалом у Латвії у 493 особи підтверджено коронавірусну інфекцію.

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